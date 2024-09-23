Выбираем верхнюю одежду на осень 2024: тенденции, на которые стоит обратить внимание
Одно качественное пальто, которое хорошо сидит и обеспечивает тепло, поможет вам пережить осень, а также станет отличным вариантом для весны.
Тренды верхней одежды 2024 года
Этой зимой в моде классические силуэты. Пальто с мощными плечами, элегантные черные модели, ретро-бомберы и пуховики пользуются популярностью. На подиумах осенне-зимнего сезона 2024 года можно было увидеть кожаные бомберы от Balenciaga и Loewe, а Alaïa представила скульптурные интерпретации классического черного пальто. Miu Miu также порадовала зрителей разнообразием моделей, включая длинные пальто с воротниками и без.
www.balenciaga.com
Топ-5 трендов верхней одежды на осень 2024
1. Шерстяное пальто — идеальный вариант для офиса или вечерних выходов.
@ekaterina.vavdeyuk
2. Кожаная куртка — универсальный элемент для создания как повседневных, так и более строгих образов.
@yanastylle
3. Бомбер — модный и удобный вариант для активного отдыха.
@pfueller
4. “Папина куртка” — сочетание стиля и функциональности.
@ani_sn
5. Плащ с воротом — стильный аксессуар для создания многослойного образа.
www.ferragamo.com