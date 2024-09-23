11 согревающих ароматов на осень — пряные, цветочные и древесные

Температура стремится к нулю, а значит — пришла пора многослойных образов и ароматов, которые согреют не хуже объемного свитера. Выбрали 11 подходящих вариантов, в которых за согревающий эффект отвечают специи, цветы, древесные и дымные ноты.

Духи Althair, Parfums De Marly

Ода бурбонской ванили, которая ведет свою родословную от ванили, выведенной во времена Людовика XV. Несмотря на исторический шлейф, аромат звучит свежо и современно — за это отвечают цитрусовые и специи, выгодно оттеняющие главную героиню пирамиды.

Парфюмерная вода Fleurs D’Oranger, Serge Lutens

Цветущий сад во флаконе, где главную роль отдали медово-терпкому флердоранжу. Рядом растут роза и жасмин, которые не перетягивают на себя внимание, а только дополняют ведущую ноту.

Духи Historical Earth Shaman Secrets, Natura Siberica

Аромат-проводник в мир шаманских обрядов, посвященный стихии Земля. Духи раскрываются нотами черной смородины и бергамота, уступают место чаю, лаванде и фиалке. В базе правят теплый ладан и ветивер, напоминающий запах влажной после дождя почвы.

Духи Outcast Blue, Ex Nihilo

Парфюм понравится индивидуалистам, которые любят небанальное звучание. За острые ощущения отвечают шафран и перец, провокации добавляет микс пачули, ветивера и сандала, а табак в шлейфе усиливает бунтарский настрой композиции.

Парфюмерная вода Narcotic Delight, Initio

Собранный в лучших традициях гурманской парфюмерии аромат звучит провокационно и ярко. Здесь — ваниль, черный и розовый перец, вишня, коньяк и табак.

Парфюмерная вода Paradis Nuit, Bastille Paris

Парфюм стартует нотой марсельского мыла, которое вызывает ассоциации с чистотой и спокойствием. Умиротворенное состояние, впрочем, длится недолго. Вслед за мылом появляется яркий аккорд кассии (мимозы), за ним — сандал и горький шоколад.

Парфюмерная вода Leather Malaki, Chopard

Композиция собрана из крайностей: с одной стороны, раскрывается дымными нотами, с другой — минеральными аккордами. Такого сочетания удалось добиться за счет бергамота, черного перца, кедра, кожи и амбры.

Парфюмерная вода Ritual Tangerine, d’Alba

Аромат для тех, кто круглый год скучает по лету. В парфюме собраны узнаваемые ноты теплого сезона: цитрусовые, свежие травы, роза и ландыш. В качестве базы выбрали сладкую грушу и мускус.

Парфюмерная вода Ambre Insomniaque, Antinomie

С первых нот аромат звучит ярко — энергичными персиком и лимоном в окружении фруктов. Но первое впечатление, как известно, бывает обманчивым: бойкие аккорды уравновешивает теплое звучание амбры и белого мускуса.

Парфюм Bois D’Orient, Poèmes de Provence

По задумке парфюмеров, аромат должен навевать воспоминания о восточном лесе. В композиции его пространство собрано из нот черного перца, бархатного шалфея и дымного гаитянского ветивера. Не обошлось и без классического для восточной парфюмерии аккорда амбры, которая соседствует с жасмином.

Туалетная вода «Нероли и орхидея», Л’Окситан

В аромате встретились средиземноморская нероли и белая орхидея из Мадагаскара, разнообразие в компанию которых вносят апельсин и персик. С такими нотами композиция звучит легко и непринужденно.