Тренд на замшу: восемь идей, которые легко повторить

Если самым богатым оттенком осени называют винный, то звание самого богатого материала сезона присуждаем замше. И чем винтажнее она выглядит (пора вспомнить про секонд-хенд), тем лучше. Кроме того, замшевые позиции легко вписать в собственный гардероб. Вдохновляемся примером инфлюенсеров.

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Пиджак + казаки

Ответ на вопрос «Какая главная вещь этой осени?» очевиден: без замшевого жакета никак. Но прежде чем покупать новый, основательно прошерстите родительский гардероб — винтажные позиции, которые можно найти и в соответствующих магазинах, в фаворе. А дальше действуем по принципу многослойности: рубашка, трикотажный джемпер, пиджак. Вниз — мини-юбка и казаки (тоже из замши) с гольфами.

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Юбка + сумка

Мини, миди, макси в замшевом исполнении — довольно изысканная история. Добавляем полосатый джемпер с воротником поло, куртку «рабочего», которая есть если не у всех, то у каждой второй точно, и леопардовые слингбэки. Сумка из замши в контрастном юбке цвете расставит акценты правильно. И нет, бейсболка здесь совсем не лишний элемент.

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Тренч

Кажется, на смену завирусившемуся кожаному плащу в оттенке бургунди пришел другой герой — тренч из замши. И тут стоит отметить: несмотря на свой классический характер, тренчкот легко комбинируется с вещами в спортивном стиле. Взять, например, серые штаны, которые сейчас активно продвигают инфлюенсеры. Строгие лоферы и лаконичная водолазка придадут таким брюкам интеллигентности.

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Сумка + лодочки

Листва желтеет, дни становятся короче, птицы улетают на юг, на улицах появляются замшевые сумки — вот они, основные приметы осени. Бархатистая поверхность самого важного женского аксессуара настраивает на «золотой» сезон, когда хочется уюта. И особенно им веет от мешковатых оверсайз-позиций. На фоне total denim сумки в песочном оттенке смотрятся особенно выгодно. Замшевые лодочки — завершающий штрих.

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Бомбер + кеды

Каким бы летним ни казался цвет сливочного масла, он благополучно вписался в осенние реалии. Его нежный оттенок наилучшим образом подчеркивает мягкость замши. Составляя образ, помним формулу «Каждой твари по паре». Поэтому бомбер сочетаем с кедами, джемпер — с сумкой, а юбку-баллон — с майкой.

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Брюки

It-girls всего мира называют замшевые брюки достойной альтернативой традиционным джинсам. Не будем спорить, тем более что такое поясное изделие созвучно сразу нескольким актуальным стилям — и «рабочему», и «дедушкину», и бохо. Романтичные балетки, которые тут придутся весьма кстати, поддержат и balletcore, и cottage-core, и regency-core.

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Облегающая куртка

Если каких-то пару-тройку лет назад мы и смотреть не могли в сторону силуэтных позиций, отдавая предпочтение оверсайзу (особенно это касалось верхней одежды), то теперь стоит возродить в себе нежные чувства к облегающему крою. Что касается стилизации, подобные куртки из замши с распростертыми объятиями принимают в свою компанию брюки с анималистическим принтом, чувствуя родственную связь.

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Бахрома

На удивление, бахрома оказалась довольно «живучей» тенденцией. С новым витком популярности стиля бохо и ковбойской эстетики тонкие полоски кожи украсили и замшевые куртки. Чтобы совсем уж не выглядеть владелицей ранчо, пусть остальные вещи в образе будут как можно более лаконичными: базовые джинсы и футболка.