Дайнеко впечатлила фанатов появлением в кожаном мини-платье

Певица Виктория Дайнеко появилась на публике в кожаном мини-платье с глубоким декольте. Звезда приехала на открытие караоке от «Русского радио» и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, написав много комплиментов: «Сногсшибательная», «Ах, какая женщина», «Красотка», «Прекрасно выглядите», «Ноги потрясающие», «Королева красоты», «Круто похудели», «Как дерзко и круто», «Классная фигура».

Дайнеко рассказывала, что похудела на шесть килограммов. По словам певицы, врач гинеколог-эндокринолог помогла ей найти причину набора веса и решить проблему. Артистка также изменила свое питание, учитывая рекомендации специалистов.

© Соцсети

Певица признавалась, что 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием, поэтому у нее периодически отекает низ живота. По словам звезды, она устала опровергать слухи о своем положении после каждого фото в купальнике или выхода в свет в облегающем платье. Артистка мечтает вновь стать матерью, но не торопит события. Знаменитость обещала поделиться радостной новостью с поклонниками, когда забеременеет.

Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана. Девочке уже восемь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя, а также не публикует фото в соцсетях. Звезда объясняла, что не собирается вмешиваться в судьбу ребенка и «выставлять его напоказ».