Элизабет Херли поделилась секретом хорошего сна

Актриса поделилась, что качественный отдых для неё превыше всего. Звезда «Сплетницы» серьёзно относится ко сну. Для Элизабет Хёрли нет ничего важнее комфорта и уюта, которые позволяют ей набраться сил перед началом рабочего дня. По словам 59-летней актрисы, секрет её качественного отдыха кроется в правильно подобранной одежде для сна.

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У меня есть чудеснейшее пуховое одеяло, благодаря которому я не мёрзну зимой и не обливаюсь потом летом. Кроме того, я предпочитаю спать в мягком бра, которое значительно упрощает жизнь обладательницам большого бюста. В комфортной одежде засыпается проще, — рассказала Хёрли в новом интервью.

Элизабет подчеркнула, что качественный бюстгальтер без косточек помогает ей избежать боли в спине и снимает лишнюю нагрузку. Голливудская дива посоветовала поклонникам присмотреться к домашней одежде из хлопка. Такая ткань не раздражает кожу и позволяет комфортно чувствовать себя в любое время года.