Элизабет Херли поделилась секретом хорошего сна

Элизабет Хёрли поделилась секретом, благодаря которому ей удаётся быстро засыпать
Актриса поделилась, что качественный отдых для неё превыше всего. Звезда «Сплетницы» серьёзно относится ко сну. Для Элизабет Хёрли нет ничего важнее комфорта и уюта, которые позволяют ей набраться сил перед началом рабочего дня. По словам 59-летней актрисы, секрет её качественного отдыха кроется в правильно подобранной одежде для сна.
У меня есть чудеснейшее пуховое одеяло, благодаря которому я не мёрзну зимой и не обливаюсь потом летом. Кроме того, я предпочитаю спать в мягком бра, которое значительно упрощает жизнь обладательницам большого бюста. В комфортной одежде засыпается проще, — рассказала Хёрли в новом интервью.
Элизабет подчеркнула, что качественный бюстгальтер без косточек помогает ей избежать боли в спине и снимает лишнюю нагрузку. Голливудская дива посоветовала поклонникам присмотреться к домашней одежде из хлопка. Такая ткань не раздражает кожу и позволяет комфортно чувствовать себя в любое время года.