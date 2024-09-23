Ким Кардашьян снялась в кожаном наряде с откровенным декольте

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя в кожаном комбинезоне черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено декольте до пупка и шнуровкой посередине. Кроме того, можно заметить, что предпринимательница сделала макияж в стиле smoky eyes и распустила волосы.

© Соцсети

В августе сообщалось, что миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенные купальники. Отмечалось, что телезвезда разместила несколько новых позиций на сайте Kardashian Kloset, где она и ее сестры регулярно распродают вещи. Среди товаров, в частности, оказалось винтажное бикини модного дома Dior.