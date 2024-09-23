Четыре осенние вещи, которые портят вашу фигуру

С приходом осенних холодов мы так или иначе будем разбирать гардероб, но какие вещи точно не стоит оставлять в этом сезоне? Стилист Виктория Бондаренко подсказала, что лучше убрать на антресоли, чтобы не попасть в антитренды.

Свитер с открытыми плечами

Пусть лето закончилось, но тренд на открытые плечи остается с нами и этой осенью. Проблема трикотажных вещей с открытыми плечами лишь в том, что они могут утяжелять верх, на что особенно стоит обратить внимание девушкам с пышными формами. Как вариант замены наш эксперт предлагает обратить внимание на свитер свободного кроя, но не оверсайз. Главное, вещь должна держать форму.

Водолазка

Несмотря на популярность и универсальность этой вещи, с водолазкой нужно быть осторожнее.

Виктория: «Если уж вы не можете обойтись в конкретном случае без водолазки, выбирайте темную модель из плотного материала».

К слову, водолазка может предательски укоротить шею, будьте осторожны с воротником. В качестве альтернативы эксперт предлагает присмотреться к плотным свитерам мужского кроя.

Джемпер в полоску

Актуальный прошлой зимой джемпер со striped-принтом осенью 2024 года буквально вылетел из топов.

Виктория: «Пусть этот джемпер и смотрится симпатично, если вы не можете похвастаться размером XS, эта модель вас визуально расширит как минимум на пару размеров».

И все из-за принта. Чем более толстый материал, тем хуже эффект. Вместо полосатого джемпера рекомендуем присмотреться к тельняшкам или джемперам с молнией под горло.

Бархатные брюки

Еще один вредитель для наших осенних образов — вельвет. Бархатные брюки актуальны в этом году лишь на тематических вечеринках, но никак не в повседневном гардеробе. Еще хуже, если вы соберете образ с широкими бархатными брюками. А вот экокожа — совсем другое дело, особенно, если ваша модель будет выполнена в темном цвете.