Анджелина Джоли сделала с дочерью Вивьен парные татуировки

Анджелина Джоли рассказала, что она и её 16-летняя дочь Вивьен сделали одинаковые татуировки после совместной работы над бродвейским шоу «Аутсайдеры».

«Я сделала татуировку Stay Gold вместе с моей дочерью Вив во время работы над спектаклем "Аутсайдеры". Это так много значит для нас по отдельности и вместе», — сказала 49-летняя Джоли в последнем номере CR Fashion Book.

Впервые Джоли продемонстрировала новую татуировку на премьере бродвейского шоу в апреле. На фотографиях видно, что надпись выполнена красным шрифтом на внутренней стороне её руки. Неизвестно, сделала ли Вивьен татуировку в том же месте или в другом. В августе 2023 года Анджелина, продюсер постановки, основанной на одноимённой книге С.Э. Хинтон 1967 года, сообщила, что наняла свою дочь в качестве ассистента для шоу:

«Вив напоминает мне мою мать тем, что она не стремится быть в центре внимания, а поддерживает других творческих людей. Она очень вдумчиво и серьёзно относится к театру и упорно работает, чтобы лучше понять, как внести свой вклад», — сказала актриса тогда.

Позже она высоко оценила работу своей дочери во время пресс-тура шоу, назвав её «мудрым маленьким волшебником». Джастин Левин — соавтор книги и автор партитуры мюзикла, в своё время рассказал, что тоже сделал татуировку Stay gold вместе с матерью и дочерью.

Тем временем Анджелина, у которой с бывшим мужем Брэдом Питтом шестеро совместных детей, в июне на церемонии вручения премии Tony Awards 2024 дебютировала с татуировкой в виде птицы на груди. На рисунке изображен чёрный контур ласточки, которая символизирует верность и возвращение домой, поскольку миграция этой птицы всегда приводит её в одно и то же место.