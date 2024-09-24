Как Вере Алентовой удалось преобразиться после неудачной пластики

Актриса Вера Алентова в 2022 году попробовала на себе новую методику омоложения. В ходе процедуры в проблемные зоны лица ей вкололи жир, изъятый из других мест на теле. В результате неудачной манипуляции лицо звезды фильма «Москва слезам не верит» исказилось. Ей понадобилось более двух лет, чтобы восстановиться. О том, почему Алентова столкнулась с такими последствиями, и как 82-летней звезде удалось вернуть свою красоту, сайту «Страсти» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ольга Середина.

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Как пояснила косметолог, в погоне за красотой женщины довольно часто обращаются к специалистам за естественным омоложением своими биологическими средами. Жировая ткань действительно создает объем, поддерживает форму, создает тактильные и визуальные изменения тканей, но, к сожалению, после процедуры возможны осложнения, если не соблюдается техника введения жировой ткани.

«Глядя на преображение Алентовой, можно сказать, что исчезли бугры и одутловатость лица. Безусловно, липофилинг — это процедура, которая не дает продолжительного эффекта, как от полноценной пластической операции. Это достаточно краткосрочный результат ввиду особенностей организма, обмена веществ, объёма вводимого жира. В случае с Верой Алентовой произошла странная ситуация, мы не знаем всех тонкостей её периода восстановления, но по внешним признакам была неравномерная укладка жировой ткани, не учтены особенности ведения и зоны коррекции. Но на сегодняшний день все эти изменения полностью скорректированы. Полностью выведен объём жировой ткани»

Косметолог также предположила, что специалистам удалось вернуть лицо Алентовой при помощи косметологических процедур, однако уверенно сказать, какие манипуляции были сделаны невозможно. При этом доктор Середина отметила, что у медиков, поработавших над лицом звезды, золотые руки.