Топ-модель Эльза Хоск снялась в мини-платье без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала стройную фигуру в сером платье длины мини, оформленном глубоким декольте и поясом на талии. При этом на размещенных кадрах видно, что через прозрачную ткань изделия просвечивает обнаженная грудь бывшего «ангела» Victoria's Secret.

Кроме того, можно заметить, что манекенщица примерила черные высокие сапоги и надела на плечо небольшую сумку. Также она сделала легкий макияж и уложила волосы в гладкий пучок.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск снялась в откровенных нарядах для рекламы австралийского бренда одежды I.Am.Gia.