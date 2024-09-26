Эшли Грэм поделилась фото в откровенном виде

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм опубликовала фото без штанов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, 36-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа на красном бархатном диване. На ней был надет комплект нижнего белья черного цвета и серебристая сияющая кофта. Внешний вид знаменитости дополнили солнцезащитные очки и небольшие серьги.

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Поклонники восхитились фигурой звезды в комментариях под постом, который набрал более 34 тысяч лайков.

«Как всегда потрясающе выглядишь», «Излучаешь уверенность», «Королева», «Люблю Грэм. Она прекрасна», «Идеальная женщина», — высказались они.

Ранее сообщалось, что Эшли Грэм вышла в свет в откровенном наряде. Тогда модель посетила показ Philosophy Di Lorenzo Serafini в облегающем платье с открытыми плечами и прозрачной ставкой в области груди.