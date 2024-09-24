Поклонники раскритиковали образ Ольги Дроздовой

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова редко появляются перед фотокамерами, однако семья сделала исключение и пришла на кинопремьеру. Компанию актерам составила их приемная дочь Алена и ее супруг. Но больше всего поклонников удивил образ Ольги.

Фанаты посчитали, что актриса выглядит слишком экстравагантно. Дроздова выбрала для мероприятия черную футболку и шорты, а также огромный черный пиджак. Образ завершали черно-белые высокие кеды.

«Дроздова вечно как клоун выглядит», «Как городская сумасшедшая», «Господи! На кого Оля похожа!? Мало того, что эти седые волосы, как у бабушки 80-летней, так еще и напялила на себя клоунский наряд», «Не первый раз кажется, что у нее с головой ку-ку», «Дроздова красавица, выглядит молодо, но этот дичайший образ — мама дорогая, действительно непонятно почему она выбрала именно его», «Кризис возраста, видимо, у Ольги затянулся. Не может никак проститься с молодостью, вот и чудачит на старости лет», — написали фолловеры.

Актриса не первый раз удивляет публику своими нарядами. Звезда всегда любила самысловатые образы, а на критику не обращает внимания.