Журналист "SHOT проверки" провел прием в частной клинике, притворившись врачом

Журналист проекта "SHOT проверка" притворился врачом и провел прием пациентов в частной клинике Москвы. Об этом сообщили в социальных сетях проекта. "Наш автор Олег Сидякин без медицинского образования, курсов и даже паспорта арендовал кабинет в одном из московских медцентров. Потом раздавал листовки на улице и заманил пациента на прием", - говорится в сообщении. В проекте отметили, что подобным способом арендовать кабинет в клиниках могут аферисты, которые выдают себя за квалифицированных специалистов. Такие врачи могут проводить сложные операции и негативно влиять на здоровье и внешность пациентов. В мае врачи Видновской больницы спасли местную жительницу, у которой начались серьезные осложнения после пластической операции на ягодицах. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на пульсирующие боли в верхней части бедра и высокую температуру. Она пояснила, что ранее она сделала липофилинг ягодиц — медики из частной клиники пересадили ей часть жировой ткани из живота в ягодицы. Из-за появившейся инфекции у женщины раздуло левое бедро, появился отек размером 20х15 см.

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