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Zara начала продавать мятую одежду

Испанский бренд Zara начал продавать не требующую глаженья одежду. Соответствующая продукция появилась на сайте компании.

Zara начала продавать мятую одежду
© globallookpress.com

Так, в новую коллекцию марки вошли предметы гардероба, выполненные из ткани с эффектом помятости. Среди них — женские брюки и платья оттенка экрю, изготовленные из смеси вискозы, хлопка и металлизированного волокна.

© Lenta.ru

Согласно приведенной информации, стоимость каждого из указанных изделий составляет 69,9 доллара (примерно 6,5 тысячи рублей).

В мае сообщалось, что итальянский бренд одежды Diesel выпустил полностью дырявый наряд за десятки тысяч рублей.

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