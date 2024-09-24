Кендалл Дженнер впервые после окрашивания в блонд вышла на подиум

Супермодель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер вышла на показе бренда L'Oreal в Париже. Об этом сообщает Just Jared.

Кендалл Дженнер с новым имиджем вышла на подиум в красном платье с разрезами и прозрачными вставками на талии. Волосы с обновленным оттенком блонда ей распустили и сделали макияж с красной помадой.

19 мая Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Bad Bunny. Супермодель была замечена на концерте своего бывшего возлюбленного в Орландо. В сети завирусилось видео, на котором она в черной толстовке стоит среди поклонников артиста. Дженнер танцевала и подпевала исполнителю.

В июне Кендалл Дженнер и Bad Bunny подловили папарацци, когда они направлялись в ресторан Ferdi в Париже. Исполнитель не постеснялся фотографов и потрогал ягодицы своей возлюбленной.

Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».