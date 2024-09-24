Российский стилист раскрыл модную вещь на 2025 год

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл модную вещь на весну и лето 2025 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

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Как заявил специалист, в предстоящих сезонах модными станут полупрозрачные коричневые лонгсливы.

«Видимо, глянцевым стилистам сильно полюбилась прошлая коллекция Saint Laurent. Осталось дождаться интерпретаций в масс-маркете: думаю, к следующему сезону на стритстайле они тоже появятся», — предположил Надирян.

Ранее в сентябре россиянкам перечислили самые устаревшие куртки. По словам специалистки Ольги Воробьевой, в 2024 году из моды вышла удлиненная парка. Однако эксперт уточнила, что данную модель можно носить со спортивным костюмом и уггами для загородных прогулок.