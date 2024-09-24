Стилист сообщила, что джинсы с завышенной талией вышли из моды

Фасон mom неактуален.

Лучше выбирать брюки тёмного цвета.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Ольга Рогова.

«С джинсами история сложная, потому что тренды сменяются молниеносно. Сейчас самый горячий тренд — это тёмный деним. Тёмно-синий. Не модны mom — это джинсы с высокой посадкой, укороченные, в районе бёдер у них присутствует объём, как груша. Модель называется mom. Вот мы отходили в 2015 году, сложили и сейчас не носим. Сейчас очень модна полная длинна и либо широкие, либо умеренного объёма. Skinny возвращаются. На мой взгляд, их можно выкинуть в окно. Надев на себя джинсы на размер меньше, вы не станете худее. Это один из самых распространённых мифов».

Рогова также отметила, что джинсовые куртки в стиле 80-х годов актуальны в этом сезоне.