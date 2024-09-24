Лайфхак: как наносить консилер, чтобы он перекрывал темные круги

В социальных сетях стремительно набирает популярность новый бьюти-тренд, который обещает улучшить нанесение консилера и сделать макияж более стойким. Вся суть лайфхака не в классическом использование пудры поверх консилера, а их необычном сочетании.

Суть метода проста: после нанесения консилера на кожу, не дожидаясь его полного высыхания, нужно сразу слегка вбить пудру кистью или спонжем. Это помогает создать плотное и ровное покрытие, которое лучше перекрывает темные круги под глазами и предотвращает скатывание продукта в течение дня.

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Такой метод особенно хорошо работает для тех, кто сталкивается с проблемой стойкости макияжа или нуждается в более плотном покрытии.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @julya_bay.