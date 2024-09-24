Стилист призвал носить рабочую куртку для образа в парижском стиле

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян назвал лучшую альтернативу бежевому тренчу. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Магия рабочей куртки — универсальность и простота интеграции в гардероб. А если вы еще не успели собрать луки с ней, то я с удовольствием помогу). Во-первых, можно создать монохром-образ, чтобы такая куртка смотрелась гармонично. Или наоборот, ввести яркий цвет, который будет забирать на себя внимание и разбавлять лук. Еще один способ привлечь внимание — эклектика!» — посоветовал эксперт.

Он также рекомендовал сочетать грубую верхнюю одежду с элегантным платьем и каблуком.

«А если вам кажется, что она смотрится слишком тяжело, то попробуйте парижский шик: балетки, шарф и небрежная укладка создадут гармонию в образе. Ну и самый простой совет — надевайте эту куртку вместо бежевого тренча», — добавил он.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.