Стилист Александр Рогов призвал носить коричневый цвет с денимом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить главный оттенок осени. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Модная Заметка. Коричневый или насыщенный шоколадный оттенок, пожалуй, самый популярный осенний цвет последних двух сезонов. Предлагаю вам самые горячие сочетания этой осени: Коричневый + сливочное масло; Коричневый + лео; Коричневый + деним; Коричневый + красный; Коричневый + коричневый. И, как говорится, все будет в шоколаде!» — написал Рогов.

В августе телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.