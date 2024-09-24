Джейкоб Элорди удивил интернет на показе Bottega Veneta

В эти выходные усатый Джейкоб Элорди разорвал модную диаспору в интернете, взяв с собой красную сумку с прикреплённой к ней крошечной (кожаной) собачкой. Для тех, кто не видел показ Bottega Veneta сезона весна-лето 2025, теперь это новый тренд. Актёр, который был объявлен послом бренда в мае, выбрал сумку-переноску Andiamo томатного цвета, чтобы дополнить свой довольно базовый образ.

Но его заносчивый австралийский шарм (обратите внимание на слегка нестандартную цепочку на шее) затмил крошечный питомец, пристегнутый к его аксессуару в технике плетения интреччато. Даже сумочка Sardine от A$AP Rocky, ещё не вышедшая в свет, не получила должного внимания (как и его диван в форме курицы).

Решение Джейкоба отражает растущую тенденцию к возвращению брелоков для сумок. Поскольку цены на кожаные изделия продолжают расти, несмотря на рецессию, такие маленькие детали стали самой простой точкой входа в мир люксовых брендов. Но если брелок актёра выглядит аккуратно в своём одиночном положении, то можно взять за основу диктат беспорядочных сумок, предписанный Миуччей Прада для сезона весна-лето 2024.

В частности, редакторы советуют прикреплять к ручкам сумок звенящие мелочам, чтобы продемонстрировать трофеи недавних приключений. Помимо мадам Прада, зачинщиками этого игривого аксессуарного момента стали Balenciaga. Но помним, что когда бредок становится чем-то, что можно массово приобрести, тогда это становится противоречащим первоначальной цели тренда.