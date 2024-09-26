Стилист назвал необычный тренд в грядущем сезоне

Стилист Александр Рогов назвал необычный тренд в грядущем сезоне. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

© Lenta.ru

По его словам, модными станут образы с нижним бельем напоказ.

«А применить его можно, если захочется, уже сейчас!» — подчеркнул эксперт.

Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели кружевные лифы и корсеты поверх топов, рубашек, платьев и жакетов.

«Выглядит довольно смело», — заключил специалист.

Ранее в сентябре россиянкам назвали вечно модные вещи в гардеробе. Дизайнер Тана Хомиц заявила, что классическая белая рубашка, кроссовки и пальто спокойных оттенков или в черном цвете всегда остаются популярными.