Масло для тела и другие средства, которые вы можете сделать сами

У нас сегодня нет необходимости делать уходовые средства самостоятельно, ведь абсолютно все можно приобрести. Но иногда наша кожа настолько чувствительна к химическим элементам, что ничего не остается, как искать способы приготовления того же мыла, которое не вызовет раздражения. Косметолог Вера Пастушкова подсказала нам несколько вариантов домашних средств по уходу за кожей, которые не так уж сложно сделать своими руками.

Соль для ванн

Отличное средство для дополнительного питания кожи. Соль для ванны с натуральными добавками поможет быстро расслабиться и проще отойти ко сну. Наш эксперт рекомендует следующий рецепт приготовления соли. Вам понадобится морская соль, ароматные сушеные травы и эфирные масла на ваш выбор. Если вы хотите сделать более расслабляющее средство, добавьте мятное или лавандовое масло. Смешиваем соль с маслом и травами, перемешиваем и перекладываем в стекляннную тару или же керамическую.

Масло для тела

Еще одно потрясающее средство для увлажнения кожи — масло для тела.

Косметолог: «Я предпочитаю рецепт с какао-маслом, кокосовым маслом и эфирным маслом, я беру цитрусовое».

Размягчаем какао-масло, далее взбиваем его миксером вместе с кокосовым и эфирным. Масло для тела храним в стеклянной емкости и не переливаем, чтобы средство не испортилось. Как правило, срок хранения такого средства составляет не больше трех месяцев.

Мыло

Наверное, самое сложное для приготовления косметическое средство, но и с ним можно справиться. Приобретаем мыльную основу, само натуральное мыло, формы для мыла, глицерин и краситель на ваш выбор. Топим основу на водяной бане — следите, чтобы в мыле не появились пузырьки воздуха. Добавляем масло и глицерин в мыльную основу. Затем идет краситель. Всю массу хорошо перемешиваем. Распределяем по формочкам равномерным слоем. Оставляем охлаждаться в холодном месте, после чего опускаем мыло на минуту в горячую воду и быстро вытаскиваем. Готовое мыло храним в дышащей упаковке.

Бомбочка для ванны

Забавный бурлящий шарик для ванны можно сделать и самой, да и пользы от натурального продукта будет больше, чем от магазинного. Для приготовления бомбочки возьмите пищевую соду и английскую соль. После смешивания добавьте эфирное масло на ваш выбор. Наш эксперт рекомендует ваниль или жасмин для создания аромата, который не будет раздражать. Смесь выкладываем в формочки и утрамбовываем. Ждем, пока смесь высохнет. После высыхания храним бомбочку, как и мыло, — в дышащем пакете.