Кара Делевинь прошлась по подиуму в пальто на голое тело

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь без штанов прошлась по подиуму на показе L'Oreal в рамках Недели моды в Париже. Кадры с мероприятия приводит Daily Mail.

32-летняя манекенщица предстала перед зрителями в ярко-красном наряде. Она надела на голое тело пальто до пола, распахнув его, а также примерила шорты-трусы и массивные черные босоножки на платформе и каблуках.

В то же время на шоу появилась модель Кендалл Дженнер, которая также позировала перед публикой в откровенном красном наряде. Кроме того, участницами дефиле стали 86-летняя актриса Джейн Фонда и 66-летняя актриса и манекенщица Энди Макдауэлл.

Российская модель Алеся Кафельникова также прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже в ультракоротком наряде.