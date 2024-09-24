Косметолог рассказала, как избавиться от целлюлита

Целлюлит — знакомое многим женщинам состояние. Кожа становится неровной, на ней заметны впадины и бугорки, благодаря чему это явление стали называть «апельсиновой коркой». Связано оно с нарушением микроциркуляции и оттока лимфы. Интересно, что вплоть до 70-х годов прошлого века женщины жили себе с целлюлитом припеваючи, и дефектом внешности он не считался.

Все изменилось после того, как авторитетный журнал Vogue опубликовал статью владелицы салона красоты Николь Ронсар «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». После этого все решили, что целлюлит — это действительно неэстетично, и надо с ним бороться. Сегодня для этого есть масса способов — от лимфодренажных кремов и массажа до инъекционных методик. О последних мы поговорили с дерматовенерологом-косметологом Галиной Скворцовой.

Почему образуется «апельсиновая корка»

Целлюлит в той или иной степени выражен у 80 процентов женщин.

В первую очередь, это связано с особенностями гормонального баланса. Воздействие этого фактора обусловлено андрогенами внутри жировой ткани, преобразующимися в эстрогены.

Определенную роль играет наследственность: если от бабушки и мамы вам достался медленный метаболизм, будьте готовы к тому, что с возрастом кожа перестанет быть идеально ровной.

Усугубляет ситуацию нездоровый образ жизни, вредные привычки. Да-да, злоупотребление алкоголем приводит к тому, что почки не справляются с нагрузкой, и жидкость задерживается в организме.

Недостаток сна. У невыспавшегося человека обменные процессы замедляются.

И даже ношение тесной, неудобной обуви. Сосуды сжимаются, затрудняя циркуляцию лимфы.

Как работают липолитики

С точки зрения медицины целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, связанные с нарушением обмена веществ. Липолитики — это вещества, которые способствуют расщеплению жировых клеток, тем самым уменьшая объем жировой ткани и улучшая контуры тела. «Мезотерапия, включающая липолитики, представляет собой инъекционное введение активных компонентов непосредственно в проблемные зоны. Эта методика позволяет восстанавливать нормальный обмен веществ в жировой ткани, улучшая кровоток и лимфоотток, а также активируя защитные функции кожи», — рассказывает эксперт.

Основные компоненты в составе инъекционных коктейлей для борьбы с целлюлитом:

Липолитики — синтетические или натуральные вещества, которые стимулируют распад жировых клеток.

Дефиброзирующие препараты — разрушают фиброзные перегородки, которые формируются вокруг жировых клеток и способствуют образованию «апельсиновой корки».

Препараты для улучшения микроциркуляции — нормализуют кровообращение и циркуляцию лимфы, что способствует устранению отеков.

Антиоксиданты — выводят токсины и шлаки, поддерживая здоровье кожи.

Витамины и минералы — восстанавливают тонус кожи, повышая ее упругость и эластичность.

Преимущества инъекционных методов

И если аницеллюлитные кремы вряд ли способны существенно изменить ситуацию, особенно, если у вас запущенная стадия целлюлита, то, по словам нашего эксперта, мезотерапия с использованием липолитиков заслуженно считается одним из наиболее эффективных методов нехирургической коррекции целлюлита и локальных жировых отложений.

Основные ее преимущества:

Уже после нескольких процедур можно увидеть улучшение структуры кожи, уменьшение объема жировых отложений.

Результаты процедур сохраняются длительное время при поддержке здорового образа жизни.

После инъекций пациентки могут вернуться к обычной жизни, так как процедура не требует сложного восстановления.

Современные препараты, прошедшие сертификацию, минимизируют риск побочных эффектов.

Что важно знать перед процедурой

«Как и любая медицинская процедура, инъекционные методы борьбы с целлюлитом имеют свои противопоказания. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом-косметологом и провести обследование на предмет возможных рисков», — предупреждает эксперт.

Основные противопоказания:

Эпилепсия,

Онкологические заболевания,

Воспалительные процессы на коже,

Острые инфекционные заболевания,

Прием некоторых медикаментов,

Индивидуальная непереносимость компонентов инъекционного коктейля,

Повреждения кожи или свежий загар.

Современные препараты и тенденции

Эксперт: «В косметологии используются как многокомпонентные, так и монопрепараты, которые подбираются индивидуально в зависимости от состояния кожи и выраженности целлюлита. В борьбе с локальными жировыми отложениями применяются такие препараты, как Дермахил, Ревитал Целюформ, Дермастабилон, Акваликс, МРХ, Слим Боди и Фосфатидилхолин, Мезоскульпт C71».

Инъекционные методы, такие как мезотерапия и липолитики, предоставляют женщинам действенные методы для борьбы с «апельсиновой коркой». Однако эффект будет лучше, если сочетать мезотерапию с другими методами коррекции фигуры. Это могут быть антицеллюлитный массаж, ультразвуковая липосакция, прессотерапия и электролиполиз.

Ну и разумеется, важно соблюдение режима сна, здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом способствуют улучшению внешнего вида.