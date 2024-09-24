Как создать неповторимый образ с минимальными затратами

У любого стилиста есть свои лайфхаки и фишки, помогающие выглядеть неповторимо и ярко. И, как правило, стилисты не тратят на это много средств. Стилист и художник по костюму Мария Дарина поделась лайфхаками по созданию бюджетных и эффектных образов.

Интересная обувь

Внедряем в гардероб характерную, яркую или богато декорированную пару туфель, ботильонов, казаков, ботинок, лоферов или ботфорт. Кроссовки в необычном дизайне или кеды с леопардовым принтом однозначно привлекут внимание.

«К примеру, моя любимая формула комплекта для похода на полуофициальное мероприятие — это белая рубашка „как с мужского плеча“ + черные брюки палаццо + мюли с „барочным“ бантом цвета фуксии. Вычурность моих туфель усиливается и одновременно успокаивается контрастом с простыми рубашкой и брюками, это придает образу „вау-эффект“ выделяющий из толпы», — делится стилист.

Винтажные клипсы, браслеты и колье

«Во-первых, винтажные украшения на пике трендов. Во-вторых, крупные клипсы или колье привлекают внимание к лицу и заставляют окружающих запоминать его. Эта бижутерия имеет оригинальные и нескучный дизайн», — считает стилист.

Дизайнеры 70-х или 80-х годов не скупились на использование кристаллов насыщенных богатых цветов, а ведь блики от камней создают эффект накрашенного лица. Подчеркнув браслетами запястья, можно скорректировать силуэт, придать ему стройности.

Украшения и брелоки на сумке

Тренд на «обвесы» для сумок выстрелил в начале 2024 года и не утрачивает свою популярность до сих пор. Стоит покопаться в шкатулке с бижутерией, там точно есть несколько цепочек или бус идеальных для обвеса ручки любимой сумки.

«Пример берем со звезд стритстайла, украшающих сумки всем, что подвернулось под руку — нитками жемчуга или маленькими игрушками», — советует стилист.

Платки, платочки, косыночки

Незаслуженно задвинутые в дальний ящик современной модой, эти аксессуары быстро придают «перчинку» любому образу. Косынками удобно украшать бейсболки, или заколки для волос, они легко превращаются в браслет или повязку на голову.

«Большой платок можно повязать как пояс-кушак, он идеально дополнит деловой образ. Из нитки жемчуга и твилли несложно создать необычное колье. Платки с ярким принтом, продетые в шлевку джинсов, добавят свежий акцент в стиле „нормкор“, а стоить такой платок или косынка будут совсем не дорого», — рассказывает стилист.

Монохром

Человек, одетый в монохромный комплект одежды, всегда выглядит стильно и дорого. Взгляд выхватит из толпы силуэт в вишневом, и такой образ запомнится. Девушка, выбравшая для себя одежду в молочных и бежевых тонах, автоматически ассоциируется с благополучием и состоятельностью. Такие комплекты почти не требуют аксессуаров и говорят сами за себя.

«Необходимо лишь выбрать верный оттенок, украшающий лицо и подсвечивающий глаза. Важный нюанс здесь: внимательно присматриваться к тому, как между собой „дружат“ фактуры вещей в образе», — резюмирует специалист.

Не бойтесь экспериментировать и, поверьте, почти всегда это абсолютно недорого! Старайтесь следить за модными инфлюенсерами в социальных сетях, очень часто выпадает возможность подсмотреть интересные приемы.