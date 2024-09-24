Хирург описал последствия пластики, о которых молчат врачи

Обращаясь за помощью к хирургам, мы хотим получить идеальное тело и порой даже не думаем, как что-то может пойти не так. Но есть три побочных эффекта от пластики, о которых молчат врачи. Пластический хирург клиники «Будь Здоров», действительный член РОПРЭХ Олег Снигирь рассказал сайту «Страсти», как избежать неприятных последствий, о которых часто не говорят.

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Как пояснил специалист, первая из побочек пластической хирургии — это качество швов. Вопреки расхожему мнению, от хирурга в этой ситуации зависит очень немного. Если врач использовал качественные материалы, аккуратно зашивал послеоперационные раны и соблюдал все правила, при общих прочих равных заживление пройдет без каких-то проблем. Но многие пациенты в виду их соматических особенностей (например, склонности к образованию рубцов после бариатрических операций или дисплазии соединительной ткани) склонны к образованию атрофических рубцов. И в таких случаях внешний вид послеоперационного шрама может вызывать неудовольствие пациентов.

«Чтобы свести риски к минимуму, работа хирурга будет заключаться не только в том, чтобы грамотно зашить человека. Врач обязательно предупредит о возможных последствиях и предложит косметологическую коррекцию при потенциальных осложнениях. Хорошие специалисты нередко ведут послеоперационное заживление совместно с косметологами, так как понимают, насколько важно не оставлять клиентов наедине их изменившимся телом. Пациенту со своей стороны нужно быть откровенным с врачом до вмешательства. Когда хирург будет собирать анамнез и готовить вас к пластике, не надо скрывать от него информацию, игнорировать анализы и назначения», - Олег Снигирь, врач пластический хирург клиники «Будь Здоров», Действительный член РОПРЭХ.

Хирург призвал не экономить на обследовании и предупреждать о наследственных или хронических заболеваниях, принимаемых на постоянной основе препаратах и предыдущих операциях. Дело в том, что любая мелочь, даже если она кажется несущественной, в будущем может повлиять на итоги пластики.

Второй негативный побочный эффект — это изменение формы тела после контурирующих операций. Чаще всего это связано с тем пациент не соблюдает диету и рекомендации врача по послеоперационному восстановлению.

«Проще говоря, когда мы проводим пластику или липосакцию, результат вмешательства и его долговечность зависит в том числе и от образа жизни, который человек станет вести после операции. Например, вы хотите похудеть и удаляете часть жировой ткани, но потом вместо того, чтобы пересмотреть питание и заняться спортом, заново наедете скинутые килограммы, ведь мало кто задумывается, что вес нужно не просто получить, но и удерживать. То же самое касается не только тела, но и маммопластики и операций на лице. Если после вмешательства не пересматривать образ жизни, работа хирурга пойдет насмарку и нужного результата вы не увидите», - Олег Снигирь, врач пластический хирург клиники «Будь Здоров», Действительный член РОПРЭХ.

Нестабильность веса или его резкий набор после операции, конечно же, приведет к неприятным побочным реакциям, связанным с шовным материалом. Там возможно все, начиная от растяжения тканей и заканчивая воспалением. Поэтому важно не исправлять последствия, а сразу принимать правильные решения и разумно следовать предписаниям вашего врача.

Третий тип побочных реакций после пластики касается нарушений правил реабилитации. Наиболее распространенное заблуждение пациентов кроется в том, что они получат желаемый результат сразу после вмешательства. Многим кажется, что они заснут под наркозом на операционном столе, а потом очнутся с телом свое мечты.

К сожалению, медицина — это не магия и для того, чтобы прийти в нужную форму, живым тканям требуется время и правильное восстановление.

Хирург призвал принять как факт, что в первые дни, недели и даже месяцы после операции желаемого результата не будет видно. Он придет только после полного заживления, когда все процессы придут в норму. Это требует терпения и времени, поэтому не надо пугаться и паниковать — стресс только усугубит ситуацию и затормозит реабилитацию.

Две важные вещи, которые важно помнить, говоря о побочных реакциях после пластики

Во-первых, всегда помните, что хороший врач не поставит перед собой цели изувечить пациента. Обращаясь в высококлассную клинику и идя на контакт с хирургом, вы не просто получите услугу по совершенствованию тела. Вы установите сакральную связь между собой и врачом, который даже больше вас заинтересован в успехе операции. Поэтому доверие должно стать основой ваших отношений. Говорите обо всем, что вас беспокоит, просите разъяснений и следуйте рекомендациям выбранного специалиста. Даже если какие-то моменты не сразу совпадут с ожиданиями, их реально исправить.

Во-вторых, не спешите. Приготовьтесь к тому, что первые дни после пластики возможны некоторые болезненные ощущения. Их не надо бояться — врач успешно купирует боль с помощью препаратов и поможет подобрать компрессионное белье, которое облегчит ваше состояние. Еще возможны отеки, синяки и неровности, которые в зависимости от сложности операции продержатся от пары дней, до нескольких недель. Не пугайтесь, это всё временно и быстро проходит под воздействием компрессионного белья и при соблюдении четких рекомендаций и медикаментозной терапии.