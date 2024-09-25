Чем запомнится миру Неделя моды в Милане

Милан — главная столица моды, и именно в этом городе каждый сезон проходят самые неординарные мероприятия индустрии. Не стала исключением и минувшая Неделя моды, во время которой дизайнеры всего мира удивляли зрителей не только своими произведениями, но и организацией самих показов. Почему Ирина Шейк появилась на подиуме в образе Мадонны, как манекенщицы говорили по телефону прямо во время шоу и зачем Diesel потребовалось 15 тонн джинсовых обрезков — в галерее «Ленты.ру».

© Lenta.ru

© Lenta.ru

Шведский дизайнер и создательница бренда AVAVAV Беата Карлссон запомнилась публике неординарными ироничными показами. Например, в прошлом сезоне модельер просила манекенщиц спотыкаться во время дефиле. На этот раз Карлссон предложила им побить мировой рекорд по забегу на 100 метров и продемонстрировать коллекцию, созданную совместно с немецкой маркой Adidas. Однако вместо забега они интенсивно шагали по подиуму, разговаривая по телефону.

По словам дизайнера, эта идея является насмешкой над одержимостью человечества Олимпийскими играми. При этом она подчеркнула, что работа с известным спортивным брендом — ее давняя мечта.

«AVAVAV еще такой ребенок по сравнению с Adidas, который имеет богатую историю. Но с самого начала партнерства меня поощряли шутить над брендом. В том, насколько серьезно мы относимся и к спорту, и к моде, так много иронии — и исследовать это, сохраняя серьезное отношение, было невероятно весело и интересно», — поделилась мыслями дизайнер.

© Lenta.ru

Американская певица Мадонна десятилетиями сотрудничала с Dolce & Gabbana — и в этом году она вновь стала музой дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Во время осеннего шоу модели вышли на подиум в париках, напоминающих прическу культовой блондинки, и откровенных кружевных нарядах. Среди них была и российская манекенщица Ирина Шейк, которая продефилировала в корсете с заостренными чашками, классических брюках и жакете черного цвета. Ее образ дополняли массивные золотые серьги в виде крестов с крупными камнями.

В 1990-х годах похожий образ был сценическим у Мадонны — с того времени она гордо носит звание амбассадора марки. Исполнительница часто выступала в кремовом боди с конусообразными чашками и широким ремнем на талии.

© Lenta.ru

Сама же поп-дива появилась на показе в костюме «итальянской вдовы», переосмысленном модельерами, которые решили сделать его роскошным и сексуальным. Мадонна надела поверх корсета кружевное платье-комбинацию с разрезом до бедра, закрыла лицо вуалью и увенчала голову золотистой короной с жемчугом.

Шоу дизайнеров получило название «Итальянская красота» и было посвящено гардеробу звезды времен мирового концертного тура Blonde Ambition, разработанному французским кутюрье Жан-Полем Готье.

© Lenta.ru

Одна из гостей Недели моды привлекла внимание фотографов лаконичным сочетанием осенних цветов в образе и полным отсутствием брюк. Девушка надела белую удлиненную оверсайз-рубашку, затянув ее на талии поясом, и бежевую куртку-ветровку. Разнообразить свой образ она решила с помощью черных прозрачных чулок до колена, лаковых туфель-лодочек и трендовой объемной сумки оттенка хаки.

© Lenta.ru

На показе бренда Salvatore Ferragamo манекенщицы представили не теряющий актуальности тренд balletcore, основой которого служат костюмы балерин. Модели прошлись по подиуму в образах, напоминающих тренировочные наряды танцовщиц, — легинсах, боди и облегающих топах, а также несли в руках объемные сумки. При этом их обувь с обвивающими ноги лентами напоминала пуанты.

История отношений марки с миром балета насчитывает не один десяток лет. Первые пуанты, предназначенные для женщин, флорентийский дом моды создал в 1930-х годах. Впоследствии эта обувь также была изготовлена для мужчин — в 1980-х годах в туфлях Salvatore Ferragamo танцевал всемирно известный артист Рудольф Нуреев.

© Lenta.ru

На показе Prada манекенщица продемонстрировала классические серые брюки экстремальной длины со стрелками и ремнем на бедрах, белую офисную рубашку и лакированную сумку. Неожиданным решением дизайнеров в этом образе стал контрастный по стилю и цвету полуспортивный алый бомбер. Однако самой экстравагантной деталью оказались огромные солнечные очки необычной формы, которые напомнили зрителям глаза насекомого.

© Lenta.ru

Показ итальянского бренда Diesel проходил в огромном ангаре, пол которого был полностью усыпан лоскутами джинсовой ткани — почти 15 тонн обрезков покрыли места для гостей и сам подиум. Известно, что после модного шоу их собрали для повторного использования в производстве одежды. При этом сами модели продефилировали в джинсовых шортах с длинными необработанными краями, дырявых платьях и юбках, а также в классических жакетах, оформленных бахромой.

© Lenta.ru

В своем шоу креативный директор Bottega Veneta Матье Блази показал, как выглядит взрослая мода глазами ребенка, который залез в родительский шкаф. Модели дефилировали по подиуму в пиджаках с «маминого плеча», огромных жилетах и брюках. Одним из самых экстравагантных предметов гардероба стал наряд, представляющий собой штанину с одной стороны и юбку — с другой, который презентовала российская модель Наташа Поли.

«Удивление, которое ты испытываешь в детстве, когда пробуешь что-то впервые. Первый опыт — это почти как первобытная мода», — описал коллекцию Блази в интервью для WWD.

Итальянский дом Fendi предсказал популярность голых нарядов еще прошлым летом — и на Неделе моды в Милане они в очередной раз заполонили подиумы. Сами же дизайнеры для одной из своих моделей выбрали оригинальный полупрозрачный наряд, состоящий из двух маек. Одну из них — более плотную — девушка презентовала в виде обычного топа, другая же, изготовленная из тонкого материала, сыграла роль юбки. Воздушный образ модели сбалансировали грубые черные ботинки со шнуровкой и кожаная сумка.

Показ новой коллекции бренда Maison Margiela прошел в помещении, напоминающем бункер. При тусклом освещении, пронизанном смогом, модели в очередной раз продемонстрировали деконструктивный дух, который заложен в ДНК дома. Он выразился в нейтральных цветах с доминирующим оттенком титаново-белого, полупрозрачных тканях и нечетких силуэтах.

Некоторые образы напомнили зрителям о ранних нулевых — речь идет о худи, жилетах-смокингах, мини-шортах и обилии бижутерии. Издание Hypebeast отмечает, что такие вещи, как рваные узкие джеггинсы и глубокие V-образные вырезы, вероятно, казались бы устаревшими, если бы их представили другие марки, однако «упрощенные до чистой формы и прошедшие через руки Maison» эти вещи обрели новую жизнь.

© Lenta.ru

В этом сезоне бренд Fiorucci вернулся на подиум под креативным руководством Франчески Мурри. Отдавая дань уважения своему основателю Элио Фиоруччи, в новой коллекции дизайнеры обратилась к пяти чувствам, стремясь преобразовать «жесткость реальности в игривое царство самовыражения». Наряду с утонченными нарядами, они показали фирменную игривость Fiorucci, отраженную в юбках и топах из человеческих волос, пальто в виде одеяла из мягкой стеганой ткани и прозрачных мини-платьях, напоминающих пакеты из супермаркета.

© Lenta.ru

Верхняя одежда на голое тело — еще один тренд текущего сезона, которому активно следовали гости модных шоу в Милане. Например, фотографы запечатлели одну из посетительниц в расстегнутом пальто оливкового цвета, под которым не оказалось нижнего белья, а также в объемных кожаных шортах и сапогах с декоративными прорезями.

© Lenta.ru

Итальянский дизайнер Андреа Адамо вернулся к работе после сезонного перерыва.

«Я хочу показать решимость, которая побуждает меня бросать вызов самому себе», — заявил он, говоря о своей новой коллекции, которая состоит из утонченных женственных силуэтов в шоколадных оттенках.

Так, во время показа одноименного бренда манекенщицы прошлись по подиуму в вязаных топах и брюках, облегающих платьях с эффектом обнаженного тела, прозрачных топах и боди с глубоким вырезом.

© Lenta.ru

Для креативного директора марки Etro Марко Де Винченцо в путешествии важен путь, а не пункт назначения. Именно этот подход дизайнер отобразил в своей новой коллекции, которая состояла из струящихся платьев и длинных юбок с яркими принтами, укороченных топов и кимоно.