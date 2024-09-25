Дочь Кейт Мосс в прозрачном платье появилась на Неделе моды в Париже

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс в откровенном наряде появилась на Неделе моды в Париже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

21-летняя манекенщица вместе с матерью посетила показ люксового бренда Saint Laurent. Так, для выхода в свет девушка выбрала прозрачное облегающее черное платье с кружевами и глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что Мосс не надела бюстгальтер.

Знаменитость дополнила свой внешний вид макияжем в стиле smoky eyes и распустила выпрямленные волосы.

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В феврале сообщалось, что Лила Мосс снялась в откровенном образе для испанской версии журнала Vogue. Тогда в рамках фотосессии модель примерила прозрачное белое боди бренда Sportmax, отказавшись при этом от нижнего белья.