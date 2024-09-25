Жена российского миллиардера пришла на показ в Париже без штанов

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова пришла на показ бренда Saint Laurent в Париже в рамках Недели моды без штанов. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица посетила данное мероприятие в прозрачном топе без бюстгальтера и укороченной леопардовой шубе. Также она надела черные шорты-трусы с завышенной талией в сочетании с капроновыми колготками и туфли на каблуках с длинными золотистыми носами.

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Волосы Кристина уложила в гладкий пучок, нанесла на губы темно-красную помаду и дополнила образ массивными солнцезащитными очками, объемной сумкой и кожаными перчатками.

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Ранее в сентябре российская модель Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в ультракоротком платье.