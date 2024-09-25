46-летняя Екатерина Климова сменила имидж

Российская актриса Екатерина Климова сменила имидж и продемонстрировала новый образ. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка отстригла длинные волосы и сделала небольшой каскад у лица.

«Как вам моя новая стрижка?», — обратилась к подписчикам знаменитость.

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Климова признавалась, что от природы у нее сильно вьются волосы. Актриса отмечала, что она никогда не стеснялась своей внешности и не хотела кардинальных перемен.

46-летняя артистка отмечала, что придерживается сбалансированного здорового питания, однако не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Знаменитость не проводит много времени в спортивном зале, она не любит подобные тренировки, но Климова регулярно плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе.

У Екатерины Климовой четверо детей от разных браков. От первого супруга ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ. От второго мужа артиста Игоря Петренко у актрисы двое сыновей Матвей и Корней, а младшая наследница Белла появилась на свет в браке знаменитости с коллегой Геллой Месхи.

Ранее Климова восхитила стройной фигурой на кадрах с отдыха.