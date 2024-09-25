Белла Хадид обнажила грудь во время съемки для модного журнала

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенных образах для модного журнала Self Service Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото 27-летняя манекенщица позирует в облегающем черном платье, выполненном из капроновых колготок. В то же время на другом снимке она предстала перед камерой в комбинезоне, созданном из того же материала, накинув на плечи короткую шубу. При этом знаменитость приспустила ее с плеча и продемонстрировала обнаженную грудь.

© Соцсети

Кроме того, она примерила обтягивающее прозрачное платье с высоким воротом, сквозь ткань которого просвечивали трусы с высокой посадкой.

© Соцсети

Ранее Белла Хадид показала снимки с отдыха в горах. На опубликованных кадрах супермодель была запечатлена в раздельном бикини, который состоял из крошечного бюстгальтера и плавок.