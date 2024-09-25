Стилист рассказала о популярности облегающих юбок у женщин постарше

Пользуются спросом также полупрозрачные ткани.

Молодёжь предпочитает свободный крой, оверсайз.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ольга Рогова.

«Если мы рассматриваем глобально, то сейчас есть два направления. Люди до 25 ходят в оверсайзе, им комфортно и удобно, унисекс, размытые гендерные границы, ты не можешь понять со спины, мальчик или девочка идёт. Поколению чуть постарше уже хочется женственности и красоты женского тела. Красиво, эстетично и не вульгарно передать сексуальность — полупрозрачные ткани, облегающие юбки. Поэтому нельзя сказать, что оверсайз не в моде. Например, модный дом Balenciaga шьёт в такой эстетике. Сейчас очень модно носить многослойность. Майка, две рубашки, одна на другую и сверху ещё какой-нибудь тренч».

Ранее стилист сообщила, что джинсы с завышенной талией вышли из моды. Фасон mom неактуален. Лучше выбирать брюки тёмного цвета.