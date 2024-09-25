Филиппин Леруа-Болье посетила модный показ в прозрачном платье

Известная французская актриса театра, кино и телевидения Филиппин Леруа-Болье в откровенном наряде посетила показ бренда Saint Laurent в Париже во время Недели моды. Соответствующая публикация появилась на странице Vogue Spain в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость предстала перед папарацци в прозрачном черном платье до колена с длинными рукавами, драпировкой и поясом и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

В то же время звезда примерила кожаные браслеты в тон наряду и туфли на каблуках и выбрала в качестве украшения серьги-подвески с массивными ромбами.

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Ранее в сентябре известная 51-летняя американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион снялась обнаженной.