Осенние принты, которые должны быть в вашем гардеробе

Осенью хочется больше яркости, но вместо кричащих цветов стилисты предлагают использовать трендовые принты. О самых актуальных вариантах на эту осень нам расскажет стилист Инесса Антипенко.

Клетка

Бессмертный принт, который идеально подходит для любого случая. Если вы выбираете пиджак или юбку в клетку, из скучного фактурного образа для офиса получается свежий аутфит на холодное время года. Совсем не обязательно ограничиваться темными цветами. Наш эксперт советует присмотреть базовые вещи в пастельных и белых тонах со светлой клеткой, например, молочный пиджак с крупной тонкой клеткой или же жакет в оттенке пыльной розы с белой клеткой.

Гусиная лапка

Принт, который придает несколько баллов к созданию дорогого «лука». Помните, что он не терпит микса с casual-вещами.

Инесса: «Опирайтесь на классику — шорты, юбка или жакет с подобным принтом».

Гусиная лапка отлично сочетается с обувью из натуральной кожи на высоком и среднем каблуке, а вот про кеды при таком раскладе стоит забыть.

Надписи

Никаких вызывающих надписей и слоганов! Названия брендов и нейтральные подписи — ваш вариант для худи, джемперов и даже пальто, но здесь аккуратнее. Микротренд осени 2024 — надписи-цитаты великих людей, при этом наш эксперт советует внимательно следить, чтобы фраза вписывалась в ваш образ и была уместна.

Цветы

Крупные цветки на жакетах, брюках и платьях — большой тренд этого холодного сезона. Мелкий цветок также позволителен, но крупный будет ярким акцентом, не вызывающим дискомфорт ни у вас, ни у окружающих. Главное, цветочный принт, если он объемный, не должен располагаться на плечах и в области бедер.