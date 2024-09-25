Названы вещи, которые никогда не выйдут из моды

Российский дизайнер Тана Хомиц назвала россиянкам вечно модные вещи в гардеробе. Соответствующий комментарий появился в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 25 сентября.

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По словам эксперта, классическая белая рубашка, кроссовки и пальто спокойных оттенков или в черном цвете всегда остаются популярными, они вне времени. Помимо этого, специалистка посоветовала носить пуловер, который станет отличной базой для многослойных образов, и брюки палаццо.

«Ремень — очень модный и универсальный аксессуар, который служит не только для поддержки брюк, но и украшает различные образы», — добавила Хомиц, напомнив также про важность аксессуаров.

Среди прочего, дизайнер внесла в список маленькое черное платье и очки.

«Важно правильно подобрать их к овалу лица, чтобы они гармонировали с внешностью. Благодаря разнообразию моделей вы сможете легко экспериментировать с сочетаниями», — подытожила она.

Ранее в сентябре российский стилист перечислил простые способы носить модную рабочую куртку. Эксперт Алеко Надирян заявил, что удачным станет монохромный образ, в котором такая куртка будет смотреться гармонично.