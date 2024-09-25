Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Анны Седоковой

Звездный хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам доктора, исполнительница прибегла к эндоскопической подтяжке лба и ремоделированию кончика носа.

«Это именно хирургический вариант коррекции, не инъекционная ринопластика и не использование каких-то гелей», — уточнил он.

Помимо этого, эксперт заявил, что знаменитость заполняла гиалуроновым гелем умеренные нарушения рельефа в области подбровья и корректировала гелем скуловые области.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что на операции Седокова потратила до трех миллионов рублей.

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Ранее в сентябре Анна Седокова показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике. 41-летняя исполнительница разместила снимок напротив зеркала на борту самолета. При этом певица собрала волосы в пучок и отказалась от косметики на лице, демонстрируя естественную внешность.