Восемь драгоценных подвесок вне трендов

Подвески во всех их проявлениях переживают сейчас не минуту, а сезон славы. На браслеты вернулись шармы, кулоны во множественном числе украсили зоны декольте, даже сумки обзавелись обвесами. Тренды трендами, но к выбору украшений из драгоценных металлов с не менее драгоценными камнями стоит подойти с умом.

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Миниатюрные и лаконичные варианты в золотом и серебряном исполнении с акцентами в виде бриллиантов, сапфиров, изумрудов, жемчуга — это та самая вечная классика, которая уместна всегда и везде. Геометрия и буквы, кресты и сердечки, ненавязчивые флористические и анималистические мотивы дополнят практически любой образ.

Ну и если все же говорить про фэшн-тенденции, то хочется напомнить, что минималистичные колье с кулонами легко миксовать друг с другом — многослойность наше все. Остается лишь подобрать цепочки разной длины.

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