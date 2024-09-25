Назван продукт, который старит кожу

Некоторые из нас выглядят моложе своего возраста. В основном это связано с питанием. Доктор Салина Зимри объяснила, какие продукты могут ускорять старение организма.

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По словам доктора Салины Зимри, очень сладкие продукты могут плохо повлиять на кожу. Из-за их употребления кожа может стареть быстрее, да и здоровье тоже окажется под угрозой.

Когда мы едим слишком много сахара, то в организме происходит гликирование. Этот процесс ослабляет коллаген и эластин, из-за чего кожа теряет упругость. В результате появляются тонкие линии, морщины, кожа обвисает.

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Кроме того, употребление продуктов с большим количеством сахара может привести к прыщам, розовому лишаю. Также это вызывает хронические воспаления, покраснения, отёки, тон кожи становится неровным.

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