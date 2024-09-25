Стринги навыпуск: самый противоречивый модный тренд 2000-х вернется

На фоне ярких событий “месяца моды” весна-лето 2025 года, некоторые микро-тенденции уже выделяются на общем фоне. Одна из самых обсуждаемых — стринги навыпуск — элемент гардероба, который вновь обрел популярность после своего триумфа в начале 2000-х. И этот тренд уже был принят известными моделями и знаменитостями, такими как Белла Хадид.

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Возвращение

Стринги навыпуск, которые в конце 1990-х и начале 2000-х годов стали символом феминизма и сексуальности, снова попадают в центр внимания модных показов. В этом году этот тренд поддерживают такие звезды, как Эмили Ратаковски и Карди Би. На подиумах Лондонской недели моды мы видим его в новых интерпретациях, которые подчеркивают сексуальность и смелость. Например, дизайнер индийского и нигерийского происхождения Ahluwalia представила версию стринг с перламутровыми деталями, а Nensi Dojaka предложила капри с воланами, удерживаемыми на стрингах.

Модные показы и новые интерпретации

На показах также можно было увидеть работы Masha Popova, которая создала модели из кружевных тканей, носимые на бедрах вместе с кожаными брюками. Эти смелые решения подчеркивают не только возвращение стринг, но и их эволюцию как элемента стиля. В 2023 и 2024 годах стринги уже привлекали внимание модных критиков и поклонников стиля благодаря своим сочетаниям с прозрачными платьями и юбками-слип.

Влияние на общество

Возвращение стринг также открывает дискуссии о том, как мода может влиять на восприятие женственности и сексуальности. Этот аксессуар вызывает противоречивые мнения: одни считают его символом свободы выбора и самовыражения, другие видят в нем лишь инструмент для сексуализации женщин.