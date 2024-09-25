Дизайнер перечислила десять трендовых образов на осень

Российский дизайнер Тана Хоми перечислила 10 трендовых образов на осень. Соответствующая информация появилась в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 25 сентября.

© Lenta.ru

В первую очередь специалистка заявила, что идеальным сочетанием в наступившем сезоне станут трикотажное платье и кожаная куртка. Помимо этого, Хоми обратила внимание на кожаные штаны и водолазку, который можно завершить ботинками на грубой подошве и пальто.

«Штаны из эко-кожи в сочетании с укороченной рубашкой, которая выглядывает из-под короткого жилета, создают многослойный и интересный силуэт. Также женственность подчеркнут водолазка и мини-юбка», — продолжила эксперт.

Среди прочего собеседница издания предложила носить костюмные брюки с водолазкой под длинное пальто или кожаную куртку и юбку миди.

«Высокие сапоги до колен завершат этот образ, делая его подходящим как для повседневных встреч, так и для более формальных событий», — пояснила женщина.

Кроме того, в список удачных осенних комплектов Хоми включила мини-юбку с объемным свитером или прямые джинсы с высокой талией и кроссовки, которые можно дополнить жакетом. В то же время дизайнер рассказала об актуальности костюмного образа с жилетом.

Миди-юбка и слегка заправленный пуловер создают расслабленное сочетание. Грубые ботинки на контрасте с мягкостью и элегантностью подчеркнут трендовость образа. Такое сочетание подойдет для рабочих будней, после которых вы можете отправиться на встречу с друзьями или провести время за чашкой согревающего кофе Тана Хоми дизайнер

Ранее в сентябре стилист Рогов перечислил самые модные оттенки в одежде на осень. Специалист заявил, что самым популярным осенним цветом последних двух сезонов является коричневый или насыщенный шоколадный.