Prada представила образ макияжа для показа весна-лето 2025

После четырёх дней тестов причёсок и макияжа Миучча Прада (которую в индустрии с любовью называют миссис Прада), Раф Симонс и глобальный креативный визажист Prada Beauty Линси Александер наконец остановились на образе для показа весна-лето 2025.

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«Миссис Прада сказала, что концепция макияжа заключается в стремлении раскрыть индивидуальность девушек. Они очень любят, чтобы не было универсальных образов. Загорелым мы добавили больше бронзёра, а другим вернули бледность, как, например, Джулии Нобис, у которой молочно-алебастровая кожа», — рассказала Линдси сразу после показа.

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Сквозной линией между каждой моделью, конечно же, были несколько ключевых продуктов из линейки Prada Beauty: увлажняющий бальзам для губ Reveal Foundation и новый праймер Skin Blurring Primer, который, по словам Александер, нужен каждой девушке.

«Когда нет установленной формулы красоты, это оставляет место для случайных сюрпризов. У нас было 52 модели с натуральным оттенком помады и одна с блестяще-чёрной. Вы подумали бы: "Я такого не ожидала", но в этом и есть вся прелесть», — говорит визажист.

Хотя когда нас вас шляпы с иллюминаторами или образ в стиле супергероя, то большего и не требуется.