$92.39-0.47103.48+0.07
Почта

Сила в женщине: новая весенняя коллекция Dior 2025 исследует вечные понятия

Итальянская художница и профессиональная лучница Сагг Наполи дерзко пускала стрелы в мишень, пока модели шли по подиуму Christian Dior. Стеклянные перегородки отделяли её от зрителей в целях безопасности, но они не уменьшали яркости её выступления.

Сила в женщине: представлена новая весенняя коллекция Dior 2025
© Кадр из презентации Dior Spring-Summer 2025 Show на YouTube

Наполи, настоящее имя которой София Джиневра Джанни, была одета в комбинезон на одно плечо и мини-юбку из новой коллекции Марии Грации Кьюри, а её мышцы сокращались и расслаблялись при каждом взмахе лука. Никогда прежде на парижских подиумах не было ничего подобного ей! С момента своего прихода в Dior в 2016 году Кьюри упоминала длинный список сильных женщин, но Наполи первая, чья сила проявилась в такой физической форме. Она стала своего рода современным аватаром женщин-воинов из древней мифологии, которые, по словам Кьюри, стали её музами в этом сезоне.

От Чудо-женщины до Наполи: вот сквозная линия

© Mainstyle

Снимки всех этих женщин были прикреплены к мудборду Кьюри в студии Dior. Наряду с осенним образом 1951 года, напоминающим формальный наряд для верховой езды, который Кристиан Диор тогда окрестил «Амазонкой». Кьюри провела связь между пеплосом Древней Греции — простым драпированным одеянием, которое она часто упоминает, и строгим пошивом в духе основателя дома. Соединительной тканью стали разрезающие диагональные линии, наводящие на мысль о движении и ловкости — качествах, которые не так часто связывались с идеей женственности.

В некотором смысле это было возвращение к дебюту Кьюри весной 2017 года, в котором за основу был взял язык спорта, чтобы передать ощущение свободы и заложить основу для её феминистского проекта. Здесь стрельба из лука заменила фехтование, но на атлетизм одежды, похоже, в основном повлияла улица и то, как современные женщины носят свою экипировку вне спортзала и в других сферах жизни. В этом Dior не расстаётся со своей жизнью, но отчасти и потому, что ничто другое не может быть таким же удобным. Здесь боди-комбинезоны подбирались под полупрозрачные платья, блейзеры сочетались с сетчатыми спортивными штанами, а жакеты перекрещивались парашютными ремнями. Из обуви многие модели носили сапоги-гладиаторы до колена.

Акцентом более традиционной одежды коллекции стал графический логотип Dior образца 1970 годов. Преувеличенные вертикальные линии, чем-то напоминающие названия фильмов, передают аэродинамику и скорость. То же самое можно сказать о пиджаках и рубашках, которые были скроены так, чтобы спадать с одного плеча, придавая сексуальной привлекательности. Некоторые из этих пиджаков и рубашек с открытыми плечами были дополнены перчатками выше локтей почти до плеч.

«Мифы говорят нам, что нужно отказаться от своей женственности, чтобы быть сильным и правильным, но Сагг говорит, что нет, не нужно отказываться от своей женственности, чтобы быть сильной», — сказала Кьюри на предварительном показе.

Коллекция успешно передала эту идею, так что записываем себе это правило как аффирмацию. Быть женственной не равно отказываться от своей силы!

Тренды
Кристиан Диор
Самые сексуальные