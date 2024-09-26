Сила в женщине: представлена новая весенняя коллекция Dior 2025

Итальянская художница и профессиональная лучница Сагг Наполи дерзко пускала стрелы в мишень, пока модели шли по подиуму Christian Dior. Стеклянные перегородки отделяли её от зрителей в целях безопасности, но они не уменьшали яркости её выступления.

© Кадр из презентации Dior Spring-Summer 2025 Show на YouTube

Наполи, настоящее имя которой София Джиневра Джанни, была одета в комбинезон на одно плечо и мини-юбку из новой коллекции Марии Грации Кьюри, а её мышцы сокращались и расслаблялись при каждом взмахе лука. Никогда прежде на парижских подиумах не было ничего подобного ей! С момента своего прихода в Dior в 2016 году Кьюри упоминала длинный список сильных женщин, но Наполи первая, чья сила проявилась в такой физической форме. Она стала своего рода современным аватаром женщин-воинов из древней мифологии, которые, по словам Кьюри, стали её музами в этом сезоне.

От Чудо-женщины до Наполи: вот сквозная линия

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Снимки всех этих женщин были прикреплены к мудборду Кьюри в студии Dior. Наряду с осенним образом 1951 года, напоминающим формальный наряд для верховой езды, который Кристиан Диор тогда окрестил «Амазонкой». Кьюри провела связь между пеплосом Древней Греции — простым драпированным одеянием, которое она часто упоминает, и строгим пошивом в духе основателя дома. Соединительной тканью стали разрезающие диагональные линии, наводящие на мысль о движении и ловкости — качествах, которые не так часто связывались с идеей женственности.

В некотором смысле это было возвращение к дебюту Кьюри весной 2017 года, в котором за основу был взял язык спорта, чтобы передать ощущение свободы и заложить основу для её феминистского проекта. Здесь стрельба из лука заменила фехтование, но на атлетизм одежды, похоже, в основном повлияла улица и то, как современные женщины носят свою экипировку вне спортзала и в других сферах жизни. В этом Dior не расстаётся со своей жизнью, но отчасти и потому, что ничто другое не может быть таким же удобным. Здесь боди-комбинезоны подбирались под полупрозрачные платья, блейзеры сочетались с сетчатыми спортивными штанами, а жакеты перекрещивались парашютными ремнями. Из обуви многие модели носили сапоги-гладиаторы до колена.

Акцентом более традиционной одежды коллекции стал графический логотип Dior образца 1970 годов. Преувеличенные вертикальные линии, чем-то напоминающие названия фильмов, передают аэродинамику и скорость. То же самое можно сказать о пиджаках и рубашках, которые были скроены так, чтобы спадать с одного плеча, придавая сексуальной привлекательности. Некоторые из этих пиджаков и рубашек с открытыми плечами были дополнены перчатками выше локтей почти до плеч.

«Мифы говорят нам, что нужно отказаться от своей женственности, чтобы быть сильным и правильным, но Сагг говорит, что нет, не нужно отказываться от своей женственности, чтобы быть сильной», — сказала Кьюри на предварительном показе.

Коллекция успешно передала эту идею, так что записываем себе это правило как аффирмацию. Быть женственной не равно отказываться от своей силы!