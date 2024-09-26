Бьюти-новинки сентября 2024

Кремы для лица

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Крем для лица Clean+ содержит одну из самых эффективных комбинаций витаминов для красоты кожи — витамин С и витамин Е. Оказывает мощное антиоксидантное действие, защищая клетки от негативных внешних факторов и заряжает кожу энергией молодости. Витамин С участвует в выработке коллагена, повышая упругость кожи.

Крем для лица и шеи Intensive Pro-Collagen+ восстанавливает объем и упругость кожи. Средство содержит пептидный комплекс, который стимулирует синтез сразу пяти типов коллагена. Это помогает восстановить структуру кожи и обеспечивает длительный эффект «подтяжки».

Крем EGIA Biocare system: регуляторные пептиды в сочетании с фитоэстрогенами, экстрактом шафрана и запатентованным Е.С.А.-3 комплексом повышают плотность и упругость кожи, разглаживают морщины, уменьшают возрастную атрофию кожи и подкожно-жировой клетчатки. Масло ши и сладкого миндаля укрепляют кожный барьер, смягчают и увлажняют. При регулярном использовании крема выраженность возрастных изменений уменьшается, кожа становится гладкой и ухоженной.

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Пилинги и сыворотки

AHA-кислоты в его составе пилинга Miss Organic ласково попросят старые приунывшие клетки на выход, подарят коже гладкость и ровный тон. Витамин С приведет ее в тонус и заставит классно сиять даже без хайлайтеров.

Омолаживающая пилинг-сыворотка от Geltek предназначена для регулярного ухода за кожей любого типа, в особенности с признаками возрастных изменений, при гиперкератозе и пигментации, в т. ч. постакне. Может применяться всесезонно. Сыворотка подходит для кожи всех типов, включая чувствительную и даже для кожи с розацеа (вне обострения).

Сыворотка YARKOST на гидролате молодых побегов Саган Дайля и корня родиолы розовой. Растение «Саган Дайля» содержит мощный витаминный состав и не только повышает упругость кожи, питает, делает кожу бархатистой, но и обладает устойчивым антивозрастным действием и в качестве косметического средства применяется для устранения темных кругов / мешков под глазами и разглаживанию мелких морщин. Идеален для чувствительной кожи.

Концентрированная сыворотка для лица и шеи Intensive Pro-Collagen+ с легкой гелевой текстурой быстро впитывается, оказывает мгновенный подтягивающий эффект и не оставляет после себя жирной пленки или ощущения липкости.

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Масло для лица

Средство, которое интенсивно питает и увлажняет, укрепляет эпидермис и придает здоровое сияние, обладающее легкой текстурой. Масло d’Alba можно не только наносить в чистом виде, но и смешивать с любимым кремом перед применением — такой способ понравится любителям бархатного финиша и обладателям склонной к жирности кожи.

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Маска для лица

Бренд биосигнальной косметики REGENIQUE® представил новинку — премиальную тканевую маску “Экспресс-лифтинг”.

Маска обеспечивает интенсивное увлажнение и мгновенный лифтинг-эффект, устраняя темные круги и отечность под глазами, а также заметно разглаживая морщины. Экспресс-результат достигается благодаря уникальной сыворотке, которой пропитана мягкая тканевая основа маски. В её составе — мощный омолаживающий комплекс с высокой концентрацией биосигнальных молекул, которые стимулируют синтез коллагена и эластина, улучшают микроциркуляцию и предотвращают образование морщин.

Дополнительно маска содержит витамин B3, который защищает от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, выравнивает тон и улучшает цвет лица, гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения и витамин E, который защищает кожу от свободных радикалов.

Индивидуальная упаковка позволяет использовать маску не только дома, но и в поездках. Это идеальное SOS-средство перед важными событиями, а при регулярном применении маска обеспечивает длительный и заметный anti-age эффект, помогая достичь идеального овала лица.

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Волосы

LAGRASE создали целую линейку Hi, volume для комплексного ухода за тонкими ослабленными волосами. Уплотняющий шампунь создан для комплексного ухода за тонкими ослабленными волосами. Он бережно очищает их, возвращая локонам силу и естественный блеск. В дополнении к шампуню, в линейке присутствуют кондиционер и маска, которые увлажняют и укрепляют волосы, возвращая им силу и естественный блеск. В составе средств самые мощные компоненты: экстракт каштана, комплекс аминокислот, мочевина, кератин, экстракт шелка.

С восстановлением волос на молекулярном уровне поможет маска Absolut Repair Molecular, в составе которой 2% пептидный бондер и 5 аминокислот. Маска восстанавливает 89% молекулярной структуры волос и делает их в три раза сильнее. Мгновенно распутывает волосы, обеспечивает мягкость, блеск и дисциплину. А в серии Metal Detox появился пре-шампунь от пористости волос. Несмываемый пре-шампунь обогащен 2% глико-филлером. Препятствует ломкости волос и сохраняет яркость цвета. Препятствует проникновению частиц металла, присутствующих в воде, в волосы, заполняя структуру волос глубоко внутри. Мгновенно проникает вглубь волос, способствует их распутыванию. Уменьшает пористость и увлажняет.

Не секрет, что кудрявым волосам требуется отдельный уход. Пенка «КУДРЯВЫЙ МЕТОД» уверенной фиксации с гидролизованным шелком, пантенолом и экстрактом коры ивы поможет кудрям удерживать форму в течение целого дня, сделает их четкими, защитит от сухости и пушения. Основа красивой укладки — получение на этапе кондиционирования крупных, хорошо увлажненных и скользких локонов, похожих на водоросли. Маска с комплексом аминокислот, эластином и коллагеном поможет собрать волосы в крупные и скользкие локоны, сделает их сильными, эластичными и послушными.

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Тело

Сахарный скраб для тела Сокровища Крыма с экстрактом Розы и эфирного масла сандала, обогащенный комплексом масел ши, кокоса, миндальных косточек, очищает и подтягивает кожу, делая ее упругой и эластичной. Улучшает микроциркуляцию в коже, способствуя выведению лишней жидкости.

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Ароматы

Natura Siberica представила новую коллекцию ароматов-талисманов (эксклюзивно для сети ЛЭТУАЛЬ). Вдохновением для создания коллекции послужили традиции и сакральные обряды тувинских шаманов, которые с незапамятных времен являются проводниками духов природы и обращаются в своих обрядах к силам четырех природных стихий: воде, огню, воздуху и земле. Каждый аромат в своей композиции и названии воплотил в себе мощь и сущность одной из них – Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth.

Древесно-мускусный ароматический спрей для дома и текстиля Clean Therapy by Botavikos предназначен для ароматизации помещений, постельного белья, штор и одежды. Спрей экономичен в использовании, достаточно нескольких нажатий для ароматизации гостиной, спальни, гардеробной, санузла. Содержит 100% эфирные масла.

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Ногти

Новая коллекция магнитных гель-лаков и лаков от известного юнокорейского бренда уже во всех салонах сети «Пальчики». Misty Fall — это шесть изысканных пастельных оттенков, напоминающих об уходящем лете и красоте наступающего сентября. Коллекция представлена шестью лаками и гель-лаками высокой плотности. Misty fall включает 6 цветов: Misty sand — песочный, Misty forest — прозрачно-зеленый, Misty rose — кремово-розовый, Misty pink — нежно-розовый, Misty grape — лиловый, Misty fog — сиреневый.

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Декоративная косметика

МІХІТ выпустил линейку декоративной косметики совместно с профессиональными визажистами. При разработке линейки основными факторами, помимо визуальной составляющей, стали удобный формат, уникальные оттенки и текстуры. В линейку входят самые популярные продукты: туши и помады, блески для губ и ухаживающие масла, палетки теней и карандаши для глаз, пудры и консилеры.

Секрет колоссального объема ресниц раскрыт брендом TO MY SKIN. Многое зависит от щеточки. Удобная силиконовая щеточка прокрашивает каждую ресничку, заметно подкручивая и создавая объем и визуальный эффект удлинения. В состав туши для ресниц входят ухаживающие компоненты, которые не только ухаживают за ресницами, но и укрепляют их, заменяя сыворотку для ресниц.

Яркие оттенки теней для глаз представлены в палетке Glimmerverse от Arive Make up. Мультихромные, сатиновые и матовые оттенки. За счет пигментов, которые переливаются не двумя, а тремя цветами, макияж выглядит профессиональным.

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Витамины

Витамины — важный фактор, необходимый каждому человеку. Они помогают регулировать течение химических реакций в организме. Витаминные комплексы Salutera для ежедневной поддержки здоровья и красоты в любом возрасте. В основе формул — самые востребованные активные компоненты в «правильных», физиологических дозировках. Хороший иммунитет, жизнь без боли в суставах, чистая кожа и блестящие волосы, стрессоустойчивость и здоровый сон.