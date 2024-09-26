Эльза Хоск снялась в откровенном виде в ванной

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в ванной комнате, отказавшись от бюстгальтера и прикрывая руками обнаженную грудь. Звезда надела обтягивающую юбку с высокой талией и кружевные колготки.

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Свой образ она дополнила туфлями на высоких каблуках, золотым браслетом и солнцезащитными очками. Вдобавок она завила светлые волосы в локоны и нанесла макияж.

Ранее в сентябре Эльза Хоск показала фото в мини-платье без бюстгальтера. Манекенщица поделилась серией кадров, на которых продемонстрировала стройную фигуру в сером платье, оформленном глубоким декольте и поясом на талии.