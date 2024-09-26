Олег Меньшиков вышел в свет и удивил поклонников моложавой внешностью

63-летний актер Олег Меньшиков пришел на вечеринку в честь премьеры оперетты «Сильва» в Театре Ермоловой. Фото звезды появилось в Сети, и поклонники удивились, как молодо он выглядит.

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В числе приглашенных гостей мероприятия была Светлана Бондарчук. Она снялась с Меньшиковым, который был одет в белый жилет поверх черной рубашки. Образ актер дополнил многочисленными цепочками.

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Пользователи отметили, что Олег Евгеньевич хорошо выглядит и вовсе не на свой возраст. Некоторые даже предположили, что на него так положительно влияет 41-летняя жена. С Анастасией Черновой Меньшиков в браке уже почти 20 лет. Они поженились в 2005 году, тогда артистке было 24 года, и она являлась студенткой ГИТИСа.

К слову, Олег Меньшиков предпочитает скрывать личную жизнь, поэтому о подробностях его отношений с женой практически ничего неизвестно.

Ранее об Олеге Меньшикове высказался звезда «Слова пацана» Слава Копейкин. Он признался, что опытный коллега обучил его дисциплине. Напомним, что молодой актер в студенчестве изучал театральное мастерство под руководством Меньшикова.