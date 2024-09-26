Стилист дал советы, с чем носить трендовые джинсы бэгги

Лонгсливы, укороченные куртки и худи отлично смотрятся в тандеме с модными широкими джинсами бэгги. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась стилист Селена Сафарова.

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По ее словам, джинсы бэгги, известные с 1990-х и 2000-х, сейчас снова в тренде.

"В приблизительном переводе с английского baggy означает "мешковатый". Но если правильно носить такую модель, силуэт не превратится в "мешок", а образ будет стильным", – отметила эксперт.

Чаще всего такие достаточно широкие джинсы носят на бедрах. Однако нужно помнить, что низкая посадка коварна и может укорачивать ноги. Чтобы скорректировать такой эффект, бэгги стоит носить с остромысой обувью.

"Любителям более высокой посадки советую покупать модель на два-три размера больше и закреплять ее на талии кожаным шнурком или специальными крючками: чем больше и шире джинсы, тем более миниатюрной в них кажется женщина", – отметила Сафарова.

Важно также понимать, что бэгги очень длинные, а значит, ими придется "подметать полы".

"Однако есть один лайфхак – можно заправлять такие джинсы в укороченные сапоги-трубы с острым мысом и на каблуке. Такая стилизация поможет визуально сузить широкие бедра и сделать полные ноги стройнее", – Селена Сафарова, стилист.

В свою очередь, в качестве верха лучше подбирать что-то минималистичное и прилегающее. Например, лонгслив.

"Самые стильные могут поэкспериментировать сразу с двумя контрастными лонгами и, скажем, надеть модель белого цвета в меньшем размере, а поверх нее черную в более просторном варианте. Получится многослойно, но при этом не объемно", – пояснила стилист.

Укороченные куртки также подойдут, но лучше, чтобы они имели сужающийся к талии силуэт.

"Любителям худи рекомендую выбирать укороченные варианты и надевать их поверх контрастной облегающей майки, – отметила Сафарова. – Если хочется создать более вечерний образ, можно смело выбирать корсет или лонгслив с открытыми плечами. А тем, кто может позволить себе оголить живот, предлагаю носить бэгги с кроп-топом и пиджаком. В таком случае на ноги хорошо будет надеть актуальные скейтерские кроссовки".

Плюс бэгги отлично смотрятся с ремнями в заклепках, стразах, с большими или декоративными бляшками и дополнительными цепями и обвесами. В этом сезоне не стоит бояться перебарщивать с аксессуарами – сейчас это в тренде, отметила стилист.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская рассказала, что базовые джинсы, с которыми можно сочетать все что угодно, не должны иметь никаких потертостей, дыр, вышивок и страз. Стоит выбирать модели монохромного цвета, без каких-либо разводов. Крой должен быть прямой, без сужения книзу, а длина полная. Укороченные модели в качестве базы не подойдут.