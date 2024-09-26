Хирург рассказал, что такое anti-age стоматология

Конечно, косметология и пластическая хирургия могут решить практически любые вопросы, касающиеся продления молодости. Но знаете ли вы, что без работы стоматолога ваши усилия будут неполными? Мы поговорили с Игорем Блюмкиным, стоматологом, имплантологом, хирургом, который рассказал, что из себя представляет anti-age стоматология и как она способна помочь сохранить привлекательность на долгие годы.

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Что такое anti-age стоматология

Это комплекс мероприятий, направленный на предупреждение и устранение возрастных изменений, таких как стираемость зубов, смещение зубов, патологический прикус и неправильное положение челюстей, поясняет наш эксперт. Он включает ряд лечебных процедур, целью которых является не только сделать вашу улыбку здоровой и красивой, но и восстановить утраченные и поврежденные зубы и положение челюстей, что влияет на состояние мягких тканей лица, создает правильную опору для них и, в свою очередь, улучшает внешний вид лица, придавая более молодые черты. Игорь:

«Желаемый anti-age эффект достигается с помощью командной работы врачей: стоматолога, ортодонта, стоматолога-ортопеда, а также специалистов из смежных областей, например, косметологов».

Основные направления anti-age стоматологии

Спасение всего, что можно спасти

Любая комплексная стоматологическая работа начинается с избавления пациента от воспалений и прочих состояний, ускоряющих процессы старения. Для этого меняются старые несостоятельные пломбы, лечатся кисты, пломбируются каналы зубов с воспалением, безнадежные зубы удаляются.

Ортодонтическое лечение

Патологический прикус может стать причиной изменения внешних черт и овала лица. С возрастом эти искажения становятся более выраженными. Исправление прикуса и выравнивание зубов способствует правильному положению челюстей, за счет чего лицевые мышцы и мягкие ткани расслабляются, и лицо выглядит моложе.

Эстетическая реставрация и протезирование

Со временем, вследствие разных причин, зубы могут стираться, изменять форму или цвет. Игорь:

«Восстановление высоты зубов, придание им правильной анатомической формы и коррекция цвета помогают вернуть улыбке молодой вид, а также поднять высоту нижней трети лица, тем самым "натянув" кожу и избавив от морщин».

Имплантация

Замена отсутствующих зубов имплантатами позволяет восстановить целостность зубного ряда и сохранить плотность челюстных костей. Это предотвращает изменение овала лица и уменьшает проявление возрастных изменений.

Отбеливание

Со временем зубы теряют свою естественную белизну. Отбеливание сделает улыбку не только красивой, но и придаст ей более здоровый и молодой вид.

Работает ли методика anti-age стоматологии

Исследования показывают, что состояние полости рта может повлиять на восприятие возраста человека. Красивая улыбка, правильная высота нижней трети лица, поменьше морщин, здоровые и ровные зубы всегда ассоциировались с молодостью. Игорь:

«Anti-age стоматология не способна остановить процессы старения, но она может замедлить проявление возрастных изменений».

А качественный уход за полостью рта, своевременное лечение и профилактика заболеваний зубов и десен позволят надолго сохранить улыбку здоровой.