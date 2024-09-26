Химик объяснил, как сохранить молодость зоны декольте

Зона декольте — одна из самых нежных и требует тщательного ухода — не меньше, чем лицо и шея. Наш эксперт Ася Иванова, химик, рассказала нам об особенностях кожи в этой области и важных правилах, которые надо соблюдать, чтобы вы могли с гордостью демонстрировать главное женское достоинство.

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Этап очищения

Ежедневно утром и вечером используйте мягкие очищающие средства, которые сделаны на основе ПАВ из кокосового масла, содержат в себе кофеин для улучшения микроциркуляции и AHA, ВНА-кислоты для очистки пор. Ася:

«Такое очищение позволит убрать внешние загрязнения, пыль и макияж, и поможет активным компонентам сыворотки и крема глубже проникать в кожу и работать более эффективно, что особенно важно в зрелом возрасте».

Используйте раз в неделю энзимные пудры на основе каолина (белой глины) для эффективного очищения эпидермиса. Это способствует отшелушиванию омертвевших клеток, что позволяет новым клеткам активно расти и обновляться. И в домашних условиях можно получить ровную матовую кожу, как после процедур у косметолога.

Защита от ультрафиолетовых лучей

Солнечные лучи представляют собой один из основных факторов старения кожи. Регулярное использование солнцезащитного крема с высоким SPF в области декольте поможет предотвратить появление пигментных пятен и морщин. Наносите средство не только на пляже, но и в городской среде, особенно в солнечные дни.

Питание и увлажнение кожи зоны декольте

При выборе крема и сыворотки обратите внимание на состав, который должен включать в себя как увлажняющие активы, такие как гиалуроновая кислота, гидрованс и экстракт растения Коньяк маннан, так и питательные компоненты для здорового питания клеток кожи. Ася:

«Экстракты грибов, таких как Шиитаке, Кордицепс, Ганодерма и Тремелла, являются натуральным источником аминокислот для синтеза коллагена и витамина С, поэтому в составе крема они значительно замедляют процесс образования морщин».

Специальные уходовые процедуры и массаж

Массаж зоны декольте стимулирует кровообращение, способствует улучшению обменных процессов и увеличению тургора кожи. Также не забывайте о масках с лифтинговым эффектом, например, с лизатами бактерий или муцином, которые помогут поддерживать кожу в тонусе и предотвратят преждевременное появление возрастных изменений.

Сбалансированное питание и водный режим

Что мы едим и пьем, напрямую влияет на состояние нашей кожи. Включите в свой рацион больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами. Не забывайте пить достаточно воды для поддержания необходимого уровня гидратации, помните, что увлажнение кожи происходит только изнутри!