Омский дизайнер покажет коллекцию на Московской неделе моды

Выпускница Омской школы дизайна представит в Москве свою коллекцию ABOUT PEOPLE, основу которой составляют изделия единых размеров.

Коллекцию омского дизайнера Анны Попадюк выбрали для участия в третьей Московской неделе моды. Мероприятие пройдёт с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж". В программе - более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров. Заявки на участие прислали более 1100 дизайнеров из 110 городов России.

В числе победителей отборочного тура - дизайнер Анна Попадюк. Основатель сибирского бренда AP design, выпускница Омской школы дизайна представит коллекцию ABOUT PEOPLE, основу которой составляют изделия единых размеров, изделия и аксессуары unisex как напоминание о единстве людей, независимо от возраста, пола и размера одежды. Свою коллекцию на Московской неделе моды Анна презентует 7 октября.

Как рассказала Анна, принять участие в таком грандиозном событии для регионального дизайнера - удача. В этом году она уже второй раз подала заявку на участие в Московской неделе моды. В прошлом году отбор не прошла.

- По условиям конкурса, я не могу показывать модели, которые будут участвовать в Московской неделе моды, но могу рассказать, что в центре внимания - человек, простота и важность быть, а не казаться. В основе ДНК бренда заложены его ключевые ценности - роскошь повседневного дня, которую может позволить себе женщина/мужчина любого статуса, возраста и размера одежды. Сдержанный минимализм в сочетании с игрой геометрии и объёмов позволяет добиться адаптации изделий для всей размерной линейки. Этот подход гарантирует высокий уровень комбинаторики, что также является нашим уникальным предложением, - отметила дизайнер.

Напомним, что в этом году модели бренда AP design были представлены на профи-показе Omsk Fashion Weekend - 2024 в Городском музее "Искусство Омска".